IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik Damatlık Fuarı açıldı

AVRUPA'nın en büyük gelinlik fuarı, İzmir'de 12'nci kez açıldı. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Türk ve dünya modasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bembeyaz gelinliklerin göz kamaştırdığı fuarda, Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk de defilede podyuma çıkacak. 81 farklı ülkeden 8 bin alıcı İzmir'de buluşacak.2018- 19 modasına yön veren IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, defileleri, gelinlik, damatlık, abiye tasarımları, manken ve sektöre damga vuracak tasarımlarıyla açıldı. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlendi ve 19 Ocak'a kadar açık kalacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olarak Fuarizmir’de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir’in açılışına Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Tasarımcı Zuhal Yorgancıoğlu, İZTO meclis üyeleri sektör temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Pofesyonel ziyaretçi sayısının 30 bine ulaşmasının beklendiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle dedi:"Ben zaman zaman caddede yürüdüğümde, gelinliklerle dolu vitrinlerin kente ayrı bir güzellik, zenginlik kattığını düşünüyorum. Bu, kentin merkezine sadece görsel katkısı. Ekonomiye katkısını ise sektörün temsilcileri daha iyi biliyorlar. Her gün ihracatımız artıyor, giderek zenginleşiyoruz. Tabii ki bu işin özü katma değeri yüksek ürün üretmek. Eğer biz çalışmalarımızı piyasa koşullarına göre değerlendirir, sürekli tasarım ve inovasyonla ürünlerimizi geliştirirsek, İzmir sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir numarası olmaya en yakın kent olacaktır."İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, If Wedding Fuarı'nda 12 yıldan bu yana iniş- çıkışlı anlar yaşandığı ancak İzmir'in gelinlik sektörünün inanmasıyla 12 yıl sonunda bir başarı hikayesinin yazıldığının altını çizerek, "Bu başarının en önemli kahramanı Aziz Kocaoğlu. IF Wedding fuar alanını 4 bin metre kareden 25 bin metrekare alana taşıdı. Gelinlik, Damatlık ve Abiye fuarı bugün dünyanın en önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Yabancı alıcıların gelmesiyle de memnuniyetimiz giderek artıyor" dedi.MİLYAR DOLARLIK PAZAREkonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ise sektöründe dünyanın en önemli fuarı haline gelen IF Wedding'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ağar konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geleneksel sektörlerden olan hazır giyim sektörü yıllar geçtikçe değişim göstermektedir. İnovasyon, tasarımcı anlayışıyla markalaşmaktadır. Gelinlik üreticilerimizde bu anlamda gelişimlerini sürdürmektedir. 2017 yılında sadece gelinlik ihracatı yaklaşık 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Abiye ve damatlıkla bu rakam 1 milyar doları bulması bekleniyor."81 ÜLKENİN ALICISI İZMİR'DE BULUŞTU2018 yılının gelinlik ve abiye modellerinin ilk kez podyuma çıkacağı fuara, 30 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Düzenlendiği ilk yıl ise fuara gelen profesyonel ziyaretçi sayısı 4 bin 864 olarak kayıtlara geçmişti. 2007'de 4 bin metrekare ile başlayan IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisinde 23 bin 549 metrekare stant alanı, toplamda ise 57 bin 925 metrekare alanda düzenleniyor. Stant açan firma sayılarında da dikkat çekici bir artışa sahne olan IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl bu alanda yüzde 30 artış sağlandı. Fuarda geçtiğimiz yıl 227 olan katılımcı sayısı, bu yıl 11 ilden ve 11 ülkeden toplamda 259 katılımcı yer alacak, 81 vilayet ve 81 ülkeden de alıcılar İzmir'de buluşacak. Fuara Türkiye'den katılan iller, Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya firmaları olurken yurt dışından ise, Çin, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İran, İspanya, Kuveyt, Lübnan, Rusya ve Amerika Fuar İzmir'de yerini aldı. Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Rusya, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar'dan 8 bin civarında satın alımcının gelmesi bekleniyor.VICTORIA'S SECRET'IN MELEĞİ DE FUAR İZMİR'DEIF Wedding Fashion İzmir'de 6 defileyle birbirinden ünlü mankenler İzmir'de podyumda olacak. IF Wedding Fashion İzmir'de, bu yıl bir ilk de yaşanacak. Abiye giyim markası AlfaBeta tarafından bu akşam gerçekleşecek defilede, Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk Türkiye'de ilk kez İzmir'de podyuma çıkacak. Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk ile birlikte, mankenliğe veda edip müzik sektörüne geçiş yapan Ayşe Hatun Önal da uzun bir aranın ardından IF Wedding Fashion İzmir'de podyuma çıkacak. Defilede Merve Büyüksaraç, oyuncu ve model Tuba Melis Türk ile Ece Begüm Yücetan gibi 30 model de yer alacak.DOLU DOLU 4 GÜNBu yılın performans defilesi ise yarışmanın geçen yılki birincisi Amor Gariboviç tarafından 17 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Gariboviç'in gelinlik ve abiyeden oluşan 38 parçalık 'Perla' isimli koleksiyonu ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Defilede yer alacak ünlü mankenler ise; Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Cansu Melis Karakuş ve Dina Dzankovic.