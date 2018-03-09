Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

İETT: Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır

İETT'den yapılan açıklamada, yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. İETT eylemle ilgili yazılı...

İETT: Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır
İETT'den yapılan açıklamada, yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. İETT eylemle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı 'Erguvan Otobüs' işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul Halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314