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İETT şoförü karda cadde ortasında gezinen tavuğu kurtardı

Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolun ortasında gezinen tavuğu İETT 'nin şoförü kurtardı.Aracından inen sürücü tavuğu alarak hayvan barınağına götürdü.

İETT şoförü karda cadde ortasında gezinen tavuğu kurtardı

Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolun ortasında gezinen tavuğu İETT 'nin şoförü kurtardı.Aracından inen sürücü tavuğu alarak hayvan barınağına götürdü.

İstanbul da etkili olan kar yağışı ve fırtına insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi.Üsküdar sahili kız kulesi karşısında yolda durun tavuğu gören sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı.Kimi sürücüler yoluna devam ederken bir İETT otobüsü sürücüsünü tavuğu fark ederek aracını kenara çekti.Otobüsten inen sürücü Ömer Fatih,tavuğu yakalayarak kucağına aldı ve otobüse götürdü.Duyarlı şoför karda ezilmekten son anda kurtardığı tavuğu Ataşehir hayvan barınağına götüreceğini söyleyerek yoluna devam etti.

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