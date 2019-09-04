İETT Genel Müdürü istifa etti, ihaleler iptal

İSTANBUL'da toplu ulaşımın belkemiğini oluşturan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın istifa ettiği gün 2 önemli ihale de iptal edildi. İETT'nin son 2 ayda toplam 6 ihalesi iptal edilmiş oldu.

İETT Genel Müdürlüğü görevini yaklaşık 2 yıldır vekaleten yürüten Ahmet Bağış, asaleten ataması beklenirken, istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP grubu, geçen dönem, AK Parti grubunu ve İBB yönetimini, Bağış'ın 2 yıldır asaleten atamasının yapılmaması üzerinden eleştirerek, "Biz göreve geldiğimizde Ahmet Bağış'ın asaleten atamasını yapacağız" demişti. İBB ve İETT'de, yeni yönetimin, Bağış'ın asaleten atamasını yapacağı beklentisi vardı.

Ahmet Bağış'ın, istifa ettiğini Twitter'daki hesabı üzerinden duyurduğu saatlerde İETT'nin 2 önemli ihalesinin de iptal edildiği açıklandı. İptal edilen ihalelerden birinin '392 Adet Citaro Solo, 53 adet Citaro Körüklü otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması' olduğu belirtildi. İptal gerekçesinde ise 'Teknik şartname içeriği ve işin süresi yeniden düzenleneceği için' denildi.

İptal edilen diğer ihalenin ise '247 adet Karsan Avancity CNG, 48 adet BMC Procity otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması işi' olduğu belirtildi. Pptal gerekçesinde ise 'Bir geçerli teklif olmaması ve diğer teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle' denildi.

TOPLU TAŞIMA İHALELERİ DE İPTAL

İETT tarafından İBB yönetiminin değişmesinden sonra 4 ihale daha iptal edildi. 'İstanbul Geneli İETT Binaları Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi' ihalesinin 20 Şubat 2019'da yapılacağı duyurulmuştu; ancak 16 Temmuz 2019 tarihli iptal gerekçesinde şöyle denildi:

'İhale yetkilisi tarafından planlanan süre içerisinde ihale gerçekleştirilemediğinden dolayı ihtiyaçların değişmesi nedeniyle dosya yeniden gözden geçirileceği gerekçesiyle iptal edilmiştir.'

İETT'nin denetiminde olan ve özel toplu ulaşım ağını oluşturan (Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş.) sistemle ilgili açılan 3 tane 'Şehiriçi Toplu Taşıma' ihalesi de geçen günlerde iptal edildi. Söz konusu ihalelerin 26 Ağustos 2019, 27 Ağustos 2019 ve 2 Eylül 2019 tarihli iptal gerekçelerinde sırasıyla 'Teknik şartname içeriği ve işin süresi yeniden düzenleneceği', 'Teknik Şartnamenin Uygun Olmaması Nedeniyle', 'Teknik şartname içeriği ve işin süresi yeniden düzenleneceği' denildi.