banner314

banner325

Son Dakika

İdrar kaçırma tedavisinin mucidi Türkiye’ye geliyor

Türkiye’de ilk kez yapılacak Uluslararası Ürojinekoloji Derneği (IUGA) Zirvesi, idrar kaçırma tedavisi cerrahisinde dünyada en yaygın uygulanan tekniğin mucidi Prof. Dr. Emmanuel Delorme’yi ağırlayacak. Delorme zirvede aynı zamanda canlı...

GENEL 30.10.2019, 16:10
İdrar kaçırma tedavisinin mucidi Türkiye’ye geliyor
Türkiye’de ilk kez yapılacak Uluslararası Ürojinekoloji Derneği (IUGA) Zirvesi, idrar kaçırma tedavisi cerrahisinde dünyada en yaygın uygulanan tekniğin mucidi Prof. Dr. Emmanuel Delorme’yi ağırlayacak. Delorme zirvede aynı zamanda canlı ameliyat da yapacak.

Türkiye’de kadınların en korkulu rüyası olan idrar kaçırma problemi başta olmak üzere jinekoloji ve üroloji alanında uyguladıkları tedavi yöntemleriyle dünya çapında çığır açan tıp dünyasının önde gelen uzmanları İstanbul’da buluşacak. 9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi kapsamında Türkiye’de ilk kez yapılacak Uluslararası Ürojinekoloji Derneği (IUGA) Zirvesi, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.  Yerli ve yabancı 150’den fazla doktorun katılacağı kongrede, idrar kaçırma tedavisi cerrahisinde dünyada en yaygın uygulanan tekniğin mucidi Prof. Dr. Emmanuel Delorme, canlı ameliyat yapacak.  Canlı ameliyatların gerçekleştirileceği, uzmanların son tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeleri tartışacağı toplantılarda jinekoloji ve üroloji alanında çok sayıda eğitim verilecek, sunum yapılacak, hasta hikâyeleri incelenecek. Toplantılar boyunca IUGA Başkanı Dr. Ranee Thakar, TUPRA Başkanı Dr. İsmail Mete İtil ve TJOD Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Dr. Ateş Karateke başta olmak üzere Türk ve yabancı uzmanlar konuşma yapacak.

“TÜRKİYE’NİN PRESTİJİ”

Uluslararası tıp dünyasında her yıl merakla beklenen Ürojinekoloji Buluşmaları hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, “IUGA Exchange Meeting”in ilk kez Türkiye’de ve Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Zirveyi Türkiye’ye getirmek için yıllardır girişimlerde bulunduklarını belirten Prof. Peker, şunları söyledi:

“Bu çapta bir zirvenin Maltepe Üniversitesi’nde yapılması hem İstanbul hem de Türkiye için bir prestij. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyon Derneği (TUPRA) ile birlikte bu başarıyı elde ettik. Bu organizasyon kapsamında yarın 9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 1-2 Kasımda ise Uluslararası Ürojinekoloji Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Exchange Meeting gerçekleştirilecek. Bu uluslararası toplantı Türkiye’de ilk kez yapılıyor. Kongreye yerli ve yabancı kadın doğum hekimleri, ürologlar, plastik cerrahlar, fizyoterapistler, hemşireler katılacak.”

“EN SIK KADINLARDA GÖRÜLÜYOR”

Kongrenin ana başlıklarından birinin kadınlardaki idrar kaçırma sorunu olacağını ifade eden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, “Tıbbi olarak “üriner inkontinans” olarak adlandırılan istemsiz idrar kaçırma; “idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı” olarak biliniyor ve özellikle kadınlarda çok sık rastlanıyor” dedi.  

Kadınlarda idrar kaçırma ve sarkma tedavilerindeki son gelişmelerin zirve kapsamında ameliyathaneden canlı ameliyatlar yapılarak tartışılacağını ve uzmanların tecrübelerini katılımcılara aktaracağını dile getiren Peker, şöyle konuştu:

“Bu alanda zirvenin en dikkat çeken katılımcısı ise dünyada en yaygın uygulanan idrar kaçırma ameliyatının mucidi olarak bilinen Dr. Emmanuel Delorme olacak. Dr. Delorme kendi bulduğu tekniği İstanbul’da canlı olarak uygulayacak. Katılımcılar da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinden uygulamayı canlı yayında izleyecek. Dr. Delorme katılımcılara tekniği uygulamalı olarak anlatacak ve sorulara yanıt verecek. Sarkmalarla ilgili ameliyatlar da zirve boyunca tartışılan diğer bir başlık olarak öne çıkacak. Pelvik tabanlı idrar kaçırmayla ilgili üç boyutlu görüntü veren, üniversitede bulunan ultrason cihazı da zirve boyunca uygulamalı olarak kullanılacak. Mevcut teknik altyapının son teknolojiyle donatılmış olması özellikle uluslararası tıp camiası ve cerrahi dünyası açısından büyük önem arz ediyor.”

UZMANLARA EĞİTİM VERİLECEK

Prof. Dr. Peker, zirve kapsamında ayrıca uzmanlara yönelik üç ayrı kurs düzenlendiğini söyleyerek, Avrupa Birliği akreditasyonu olan “Kadın Genital Estetik Kursu”nda teorik ve pratik eğitimle uzmanlara son tedavi yöntemlerinin aktarılacağını belirtti.

Konusunda uzman hocaların eğitim vereceği diğer kursların ise doğum sonrasına yönelik ve pelvik fizyoterapi alanında olduğunu anlatan Prof. Peker, “Fizyoterapistlere yönelik uygulamalı olarak yapılan bir eğitimimiz öne çıkıyor çünkü kadınlarda pelvik tabanın güçlendirmesi çok önemli. Bu konuda eğitimli fizyoterapistin az olması nedeniyle bu kursu vereceğiz” dedi.

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5