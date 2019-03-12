İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL()-İSTANBUL'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle, -18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı -19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma -19.00...

12 Mart 2019 Salı 17:52