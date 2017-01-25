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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle; 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

 

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