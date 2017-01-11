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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İDO'nun iptal seferleri şöyle: 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş...

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul,() İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi, 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi, 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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