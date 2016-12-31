İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu...

31 Aralık 2016 Cumartesi 10:59