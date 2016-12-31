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İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti

 İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu...

İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti

 İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.


İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:


08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü


08:35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü


09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot


09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü


09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot


09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot


10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü


11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
 

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