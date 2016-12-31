İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti

İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
İDO'nun iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri ise şu şekilde:
08:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü
09:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü