İDO'nun Bandırma seferleri iptal

İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullari nedeniyle 18. 45 Bostancı- Bandırma/ 19.15 Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi" denildi.
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MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bandırma seferlerinı iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullari nedeniyle 18. 45 Bostancı- Bandırma/ 19.15 Yenikapı-Bandırma...
21 Mart 2019 Perşembe 17:27
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