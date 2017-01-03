İDO, iç hat seferlerini iptal etti

İSTANBUL, () İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal edildiği duyurdu. İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler de şöyle; 06.30...

03 Ocak 2017 Salı 09:16