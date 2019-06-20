Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

İDO'dan  "23 Haziran'da sefer iptali" açıklaması 

İstanbul - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi. İDO'dan yapılan yazılı...

İDO'dan  "23 Haziran'da sefer iptali" açıklaması 

İstanbul - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.
İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328