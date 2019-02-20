İDO'da bazı seferler iptal

İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen Seferler şöyle:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45
İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:48
İSTANBUL'daki yoğun sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen Seferler şöyle:
Yalova-Pendik / 08:00 - 08:45
Pendik-Yalova / 08:00 - 08:45
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