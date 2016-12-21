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İDO bazı seferleri iptal etti

İSTANBUL, () - OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen dış hat...

İDO bazı seferleri iptal etti

İSTANBUL, () - OLUMSUZ hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot sefer de iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.

 

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