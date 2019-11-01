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İdlib halkı için anlamlı proje

İSLAM İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) tarafından sağlanan destekle Suriye'nin İdlib kentinde 'Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi' kapsamında 18 iş yeri hizmete açıldı. Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru...

GENEL 01.11.2019, 13:18
İdlib halkı için anlamlı proje
İSLAM İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) tarafından sağlanan destekle Suriye'nin İdlib kentinde 'Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi' kapsamında 18 iş yeri hizmete açıldı.
Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan savaş mağduru sivillerin gelir elde etmesi ve hayata tutunması amacıyla OICHF tarafından hayata geçirilen 'Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi' kapsamında 18 iş yeri açıldı. Gıda, otomotiv, sağlık ve giyim sektörlerinde faaliyet gösterecek iş yerlerinin işletimi, bölge halkından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sivillere teslim edildi. Bu kişiler, dükkanlardan elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlayabilecek.
KENDİ PARASINI KAZANACAK
Dükkanların kuruluş ve 3 aylık işletim sermayeleri OICHF tarafından karşılanarak hibe edildi. İdlib’e bağlı Maaret Mısrin’de proje kapsamında elbise dükkanı işletmeye başlayan 3 yetim annesi Baraa el Abud (43), ailesinin geçimi çalışarak sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Abud, kadın ve çocuklara hizmet veren elbise dükkanının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "İç savaşta kocamı kaybettikten sonra çocuklarımla birlikte çok zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 yıl boyunca yardım kuruluşlarının gıda desteği ile hayatta kalma mücadelesi verdik. Bugün ise çocuklarımın geçimini sağlayabileceğim bir iş imkanı buldum. Kadın ve çocuk elbiseleri sattığım dükkan bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor" dedi.
EL AÇMAYACAĞIZ
Suriye’de iç savaşın başlaması nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Sadullah Gadhun ise işletimi kendisine devredilen döner dürüm dükkanı sayesinde kardeşlerine ve eşine bakabileceğini söyledi. Gadhun, işlettiği dükkanın İdlib’e bağlı Sarmada ilçesinde bulunduğunu ve kısa sürede kar etmeye başladığını belirterek, "Yıllardır savaşın gölgesinde yaşayan Suriye halkının böyle projelerle desteklenmesi bizleri ümitlendiriyor. El açmak yerine kendi ayaklarımız üstünde durabilme imkanı elde edebildiğimiz için şükrediyoruz" diye konuştu.
OICHF tarafından hayata geçirilen projenin genişletilebilmesi için fizibilite çalışmaları sürdürülüyor.

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