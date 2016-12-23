İdlib'e gelen çocukların dramını Bursa'da izlettiler

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA'da, Suriye'nin Halep kentindeki son durumu aktarmak için Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği İl Temsilciliği'nin düzenlediği toplantıda, Halep’ten çıkarılan yetim çocukların kaldığı inşaat halindeki binaya cep telefonuyla görüntülü bağlanıldı. Dışarıda kar yağışının olduğu binada kalan çocukların durumu, yürekleri dağladı.

Halep’te yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için basın mensuplarıyla Ördekli Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Mehmet Ali Öztürk ve Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Bursa İl Temsilcisi İdris Doğrul, Suriye’nin Halep kentinin tahliyesi ile ilgili gelişmeleri anlattı.

Toplantı sırasında İdlib kentinde Halep’ten getirilen yetim çocuklara yardım eden Türkmen Mücahid Hayrullah’la telefon bağlantısı kuruldu. Görüntülü gerçekleşen konuşmada Mücahid Hayrullah, tahliyeler sırasında Halep’ten çıkarılarak İdlib'e getirilen yetim çocukların, kaldıkları inşaattaki durumlarını gösterdi. Dışarıda kar yağdığını ve binanın çok soğuk olduğunu aktaran Hayrullah, "Burası çok soğuk. 12 yetim çocuk ve 8 aile kapısı penceresi olmayan bir binada kalıyoruz. Halep’ten çıkamayan 30-40 bin civarında aile var. Tahliyeler tam olarak tamamlanmadı. Çünkü engellemeler var" dedi.

Tanık olduğu bir durumu da toplantıya katılanlarla paylaşan Hayrullah, "Halep’te şu anda PYD güçleri gördüğü kadınları iç çamaşırına kadar soyup arama yapıyor. Kayıp kadınlar ve çocuklar var. Burada hayat sizlere aktarıldığı gibi değil. Çok daha kötü bir durum var" ifadelerini kullandı.

Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Öztürk, Halep ve İdlib gibi kentlerde organ mafyalarının kamyonetlerle çocuk kaçırdığını ve şu ana kadar bine yakın çocuk ile kadının kayıp olduğunu iddia etti.

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