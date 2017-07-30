İdil Biret, Kuşadası'nda konser verdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - DÜNYACA ünlü piyanist İdil Biret, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte konser verdi.

Ada Kültür Merkezi'ndeki konseri Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve çok sayıda Kuşadalı sanatsever izledi.

İdil Biret, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri Mi Majör Piyano Konçertosu No: 9'u seslendirdi ve uzun süre alkışlandı. Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ise şef Hakkı Öztürk yönetiminde, Mozart, Schumann, Keisler ve Vivaldi'nin eserlerine yer verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı konserin sonunda yaptığı konuşmada, İdil Biret'in ülkenin çok önemli bir sanatçısı olduğunu söyledi. Başkan Kayalı, "Kuşadası Belediyesi olarak böylesine değerli bir sanatçıyı ikinci kez ilçemizde ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası üyelerine çok teşekkür ederim. Kuşadalı sanatseverler için çok güzel bir gece oldu" dedi.

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