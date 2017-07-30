Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

İdil Biret, Kuşadası'nda konser verdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - DÜNYACA ünlü piyanist İdil Biret, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte konser verdi. Ada Kültür Merkezi'ndeki konseri Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası...

İdil Biret, Kuşadası'nda konser verdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - DÜNYACA ünlü piyanist İdil Biret, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte konser verdi.
Ada Kültür Merkezi'ndeki konseri Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve çok sayıda Kuşadalı sanatsever izledi. 
İdil Biret, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri Mi Majör Piyano Konçertosu No: 9'u seslendirdi ve uzun süre alkışlandı. Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ise şef Hakkı Öztürk yönetiminde, Mozart, Schumann, Keisler ve Vivaldi'nin eserlerine yer verdi. 
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı konserin sonunda yaptığı konuşmada, İdil Biret'in ülkenin çok önemli bir sanatçısı olduğunu söyledi. Başkan Kayalı, "Kuşadası Belediyesi olarak böylesine değerli bir sanatçıyı ikinci kez ilçemizde ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası üyelerine çok teşekkür ederim. Kuşadalı sanatseverler için çok güzel bir gece oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314