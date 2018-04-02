İdil Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()- ŞIRNAK'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üsteğmen M.Ş., sağlık raporu alındıktan sonra, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e götürüldü.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()- ŞIRNAK'ın İdil ilçesi Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen M.Ş., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.