İcralık koyunlara yoğun ilgi

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (- MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir üreticiden haciz edilen 91 koyun, icra memurlarının gerçekleştirdiği açık arttırmayla satıldı.

Milas İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından sahibinin borçları nedeniyle haczedilen 91 koyun için ilçeye bağlı Hacıabdi Mahallesi'ndeki bir tarlada açık artırma düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği ihale, 29 bin 310 lirayla başladı. Açık arttırma sonucunda 91 koyunun sahibi Murat Yeşildağ isimli vatandaş olurken, koyunlar 80 bin 80 liradan satıldı.



