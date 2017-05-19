İçme suyu boru hattı patladı, tonlarca su boşa aktı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Ahmet Sadık Caddesi'nin Kuyumcular Çarşısı girişinde içme suyu boru hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı.

Ahmet Sadık Caddesi Kuyumcular Çarşısı girişinde bu sabah, içme suyu boru hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa aktı. Çevre sakinleri ekipleri geç geldiği için eleştirirken, patlağın büyümesiyle zor anlar yaşandı. Caddenin çeşitli bölgelerinden basınç yapan su, fıskiye görüntüsü verdi. Sular içerisinde kalan cadde, göl manzarasını aratmadı. Caddeyi kullanan vatandaşlar karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşadı. Olay yerine iki saat sonra gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, patlağa müdahale etti. Meraklı kalabalık da MASKİ ekiplerinin müdahalesini izledi. İhbarı yapan Cem Yoldaş, "Sabah işyerimi açmaya geldiğimde gördüm. İzmir'deki vatandaşlarımız aklıma geldi. Susuz kaldıklarını öğrendim. Bizim de bu sorunları yaşamamız için MASKİ'ye haber verdim. MASKİ'de gelip onardı. Çalışmalarını da sürdürdü" diye konuştu.

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