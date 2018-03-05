İçişleri Bakanlığı: Son 1 hafta içinde ülke genelinde 20 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini...
05 Mart 2018 Pazartesi 10:58
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 hafta içinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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