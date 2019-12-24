İçişleri Bakanlığı'ndan 'park yasağı' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelge ile park yasağına uymayan sürücülere, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği durumlarda yalnızca para cezası verilmesi ve araçlarının otoparklara çekilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi' konulu genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzalı genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park- duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulmasının trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğu belirtildi.

Genelgede, park yasağı kuralını ihlal eden ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek sürücülerin trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği veya mevzuatta yer alan şartlar oluşmadığı halde araçlarının otoparklara çekildiği belirtilerek, çekilme sırasında ve otoparklarda muhafazada, otoparklar ve çekicilerin belirlenmesinde mevzuattaki usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun ise çeşitli mağduriyetlere yol açtığı kaydedildi.

ARAÇLAR HANGİ DURUMLARDA ÇEKİLECEK?

Genelgede, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerin, bazı konulara dikkat etmesi gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek."

ARAÇ ÇEKİLMESİ TRAFİK GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE OLACAK

Çekme işlemi sırasında, aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacağı belirtilerek, "Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak. Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin/sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek" denildi.

ÇEKİLEN ARAÇLARIN TAKİBİ YAPILACAK

Ayrıca araç sahibinin veya sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Çekilen araçların takibi yapılacak, yetkilendirilmiş ve ihlalin gerçekleştiği yere en yakın otoparka götürülerek muhafaza altına alınması sağlanacak. İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız tarafından çekilen veya trafikten men edilen araçların muhafaza edildiği tüm otoparklar ile yapılan iş ve işlemlerin örnekleme usulü ile belirlenen en az yüzde 5'inin mevzuat ve genelge şartlarına uygunluğu açısından yılda en az iki defa denetletilecek. Mevzuatta ve genelgede belirtilen şartlara aykırılığın tespiti durumunda ilgililer hakkında işlem yapılacak. Yapılan çalışmalara ilişkin 4'er aylık dönemler halinde belgeler doldurularak dönem bitiminde İçişleri Bakanlığına gönderilecek."