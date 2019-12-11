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İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan teröristin, HDP Ağrı Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,...
GENEL 11.12.2019, 17:44
İÇİŞLERİ Bakanlığı, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan teröristin, HDP Ağrı Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye?ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı. Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı" denildi.
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