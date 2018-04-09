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İçişleri Bakanlığı 50 muhtarı İspanya'ya götürüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya'nın Endülüs bölgesine...

İçişleri Bakanlığı 50 muhtarı İspanya'ya götürüyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya'nın Endülüs bölgesine götürecek. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak'ta gerçekleştirilen 43'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir çağrıda bulunarak, muhtarların gruplar halinde İspanya götürülmesini istemişti. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon olmak üzere 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafileyi, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 8.30'da İspanya'nın Endülüs bölgesine götürecek. Tüm masrafların sponsorlar tarafından karşılanacağı programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü saat 13.05'te İspanya yerel saatiyle Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler şeklinde yurt dışına göndermeye devam edecek.

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