İçişleri Bakanlığı: 23 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 8 ölü, 7 sağ ve 8 teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 8 ölü, 7 sağ ve 8 teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30 Nisan 2018 Pazartesi 10:28
ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 8 ölü, 7 sağ ve 8 teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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