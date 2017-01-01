İçişleri Bakanı Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor (2)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DERECİK'TE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki incelemelerinin ardından, karayoluyla Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne geçti. Burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Derecik Beldesi Ak Partili Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Soylu, belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti. Derecik'in her türlü yatırımı hak ettiğini belirten Bakan Soylu, hükümet olarak ilçeye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Soylu, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın evinde yemek yiyip vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra Yüksekova'ya döndü.