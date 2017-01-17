İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik

ANKARA, () - YILBAŞI gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani'nin yakalanmasanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk Polisi'ni bakanlar twitter adresinden tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş : Ortaköy'deki katliamın failini yakalayan polisimizi tebrik ediyorum. Terör ve arkasındaki güçlerle savaşımız sonuna kadar devam edecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : İstanbul Reina'daki terör saldırısını yapan teröristi yakalayan İçişleri Bakanımıza ve kolluk güçlerimize tebrik/teşekkürlerimi iletiyorum..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : Reina saldırganını ele geçiren, başta Bakanımız @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza Milletimiz adına teşekkür ediyorum

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık : Istanbul'da 39 masum cana kıyan azılı teröristi yakalayan #EmniyetTeşkilatınıKutluyorum Bakanımız #süleymansoylu ve ekibini tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç : Devletimiz, Şehit Polisimiz ve diğer masum insanlarımıza yapılanı yanlarına bırakmadı bırakmayacak ! İstanbul'daki teröristin yakalanmasında emeği geçen başta Sayın @suleymansoylu olmak üzere tüm Polis Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu : Alçak Katili yakalayan Emniyet ve istihbarat mensuplarımızı Candan tebrik ederim.