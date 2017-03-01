İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Tunceli'ye geldi. Güvenlik korucularıyla kahvaltı yapan Bakan Soylu, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte uçakla Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan Helikopterle Tunceli'ye geçti. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na inen Bakan Soylu ve beraberindekileri Vali Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, ilk olarak Jandarma Komutanlığı'na geçerek güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güvenlik korucularıyla sabah kahvaltısı yapan Bakan Soylu, korucularla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra çarşı merkezine gelerek esnaf ve çevredekilerle görüştü. Esnafı dolaşan Bakan Soylu'nun yanına gelen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, görevden uzaklaştırılan öğretmen ve memurların göreve iade edilmesi isteminde bulunurken, bazı kişiler de Tunceli'ye yatırım yapılmasını ve işsizlere iş olanağı sağlanmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren esnaf ziyareti ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Tunceli Valiliği'ne geçti. Burada Vali Kaymak'tan bölgede devam eden operasyonlar hakkında brifing alan Bakan Soylu, devam eden ziyaretlerden sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Bakan Soylu ve beraberindekiler bu toplantı sonrası Çemişgezek İlçesi'ne geçerek gezi ve incelemelerine burada devam edecek.

FOTOĞRAFLI