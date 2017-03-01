İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yaptı (2)

'ÜLKENİN HEN NOKTASINDA BİRLİK BERABERLİK İÇERİSİNDEYİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 16.30'da Kültür Merkezi'nde partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Bakan Soylu, geçmişte Türkiye'yi zayıflatmak için Kürt-Türk, alevi sunni, dindar laik diye ayrıştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bütün ayrılıkları ve fitneleri ortaya koymaya çalıştılar. Ama allaha şükürler olsun bugün buradayız. Birlik içersindeyiz. Ağrı'da, Hakkari'de, Trabzon'da, Şırnak'ta, Eşkişehir'de her yerde birlik içindeyiz. Ülkenin her noktasında birlik ve beraberlik içersindeyiz" dedi.

'ÜLKENİN BİN YILLIK BERABERLİĞİNİ BOZ DA GÖRELİM'

7 Haziran seçimleri sonrası HDP'nin tutumunu eleştiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"7 Haziran seçimlerini hatırlıyorsunuz. Seçimlerde çıkan sonuçlardan sonra ortaya attıkları afra tafraları gördük, hatırlıyoruz. 'Özerklik istiyoruz' dediler. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine karşı bu söylemde bulundular. Yetmedi, bu ülkenin belli bölgelerini, 'biz yöneteceğiz' dediler. Her türlü şeyi ortaya koydular. Milletimizi ürkütmeye, korkutmaya çalıştılar. Milletimiz ne dedi, acaba ne olacak dedi. Bir taraftan terörü azdıracaklar, öteki taraftan Türkiye'yi istikrarsızlığa götürecekler, öteki tarafta Türkiye'yi bir meçhule sürükleyecekler. Peki biz ne yapacağız şimdi? Afraları tafraları nasıldı? Aman Allahım adım atarken onlara oy verenler, onları görmüyor zannettiler. Onları düşünceden yoksun zannettiler. Korkuyla, ürkütmeyle her zaman onlara oy veririz zannettiler. Ne dediler? 'Özerklik ilan edeceğiz' dediler. Ben şimdi tekrar soruyorum; şimdi gel tekrar et bakılım. Çok sakin bir şekilde soruyorum; hadi gel aynı şeyi tekrar et, hadi et de bu ülkenin bin yıllık birlik ve beraberliğini boz da görelim. Biz bu durumlara müsaade etmedik, halkımız sandıkta gerekli cevabı verdi ve şimdi birlik ve beraberlik içindeyiz güçlüyüz."

'VESAYETİN DEĞİL, MİLLETİN BORUSU ÖTÜYOR'

Konuşmasında üstü kapalı olarak CHP'yi de eleştiren Bakan Soylu, "Bizi hep ayrıştırıyor diyor birileri. Kavgacı diyorlar, bir muhtar bile kavgacı olsun da oyunu arttırsın arttıramaz. Yüzde 34'ten yüzde elliye nasıl çıktık? Bunu diyenler yüzde 24, 25, 26 aralığında gidip geliyor. Bir ileri, bir geri affedersiniz. Yüzde 34'ten yüzde 51'e çıkan mı millete doğru şeyler veriyor, ya da daha kapsayıcı, uzlaştırıcı oluyor? Ya da kendi anlayışından kimseye bir milim ödün vermeyen, 'ya benim dediğimi yaparsınız' diyen mi daha kucaklayıcı oluyor. Millete güvenmeyeceksin ve ondan sonra alışmışsın tabi darbe olacak, sana da sadaka verecekler. Alışmışsın tabi bu ülkeyi yönetmesen de senin 60 darbesinin ve 61 anayasasının buraya getirdiği koşullarla bu ülkeyi yönetmeye. 71'de takip etmişsin, 80'de takip etmişsin, 28 Şubat'ta korkutmuşsun, önemli değil iktidara gelmişsin, önemli değil millet, önemli değil halk, önemli değil toplum, önemli değil demokrasi diyorsun. Geçti, o günler geçti, bugün vesayet sisteminin borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor" şeklinde konuştu.

'TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ, SÖKÜP ATACAĞIZ'

Konuşmasının son bölümünde terörle mücadelede kararlığa vurgu yapan Bakan Soylu, şunları şöyledi:

"Terörle mücadele konusunda son derece kararlıyız, kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, kıymetli Başbakanımız'ın ve hükümetimizin kararlılığıdır terörle mücadelede kararlılık. Hiç endişeniz olmasın, bu topraklardan terörü söküp atacağız. Hiç endişeniz olmasın, bizim çocuklarımızı artık teröre bulaştıramayacaklar. Hiç endişeniz olmasın, fabrikalarda işe giden, sabah dükkanını açarken 'Allahım bugün bereketini eksik etme' diye dua eden, birbirleriyle kardeş olan, yarınlara umudu olan halkımızın önünü kesemeyecektir artık terör. Terörün kökünü kazıdıkça, terörü tasfiye ettikçe, çocuklarımızın geleceğini çok daha iyi, çok daha güvenilir ve çok daha emin bir hale getireceğiz. Terörün belini tam kırdığımız zaman, biraz daha bitirdiğimiz zaman dağlarımızda, vadilerimizde piknik yapacağız. Ovalarda, çaylarımızın kenarında, her yerde birlik içinde piknik yapacağız. Bir taraftan fabrika, bir taraftan işler, sadece terörle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. Bu terörizmimle mücadele ederken, bir taraftan sosyal politikalarımızla, bir taraftan ekonomi politikalarımızla, bir taraftan siyasal adımlarımızla bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yepyeni bir süreç açtık ve bu yepyeni süreci hep birlikte samimiyetle götürüyoruz. Ama bütün bunları yaparken, milletimizin bunun sahibi olduğu bilinciyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Milletimiz arkamızdadır. Yani şunu tekrarlıyoruz; terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Büyük başarılar aldık, daha da bitireceğiz terörü, söküp atacağız, Munzur kenarında rahatlıkla birlikte piknik yapacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Çemişgezek İlçesi'ne geçti.

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