İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 20 kişiden 15'inin yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Soylu, " Şuna kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli.



15'i yabancı uyruklu yani misafirimiz. 5'i de vatandaşımız". Teröristle de ilgili bilgi veren Bakan Soylu, " Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var"şeklinde konuştu.Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından Hakkari'den İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

"65 YARALIDAN 4'ÜNÜN DURUMU OLDUKÇA CİDDİ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Gece yarısını takiben saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yabancı vatandaşlar var. 65 yaralı var. Hadiseyi duyar duymaz ben Ankara'dan sayın bakanımız Yüksekova'dan geldiler. Olay mahalline gittik. 65 yaralıdan 4'ünün durumu oldukça ciddi. Hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklunun yaralılar arasında olduğunu biliyoruz. Zaman içinde netleşecek" diye konuştu.

"39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ. 20 KİŞİNİN TAM KİMLİĞİ BELLİ. 15'İ YABANCI UYRUKLU 5'İ DE VATANDAŞIMIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKP-C yani içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerekse kendi istihbarat kurumlarımıza bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalı olur kimisi de daha ziyade çerçevedir. Şurada olay olacak yönünde. İstanbul' da Ankara'da. Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbirler aldı. En yoğunu İstanbul'daydı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusuydu.



Bir kısmı istihbarat, bir kısmı emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmaları neticesinde ortaya çıkmaktadır. İstanbul emniyet müdürümüz olaydan çok kısa bir süre önce bölgedeydi. Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik alanındaydı. Sayın valimiz tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başındaydı. Özellikle yılbaşından önce 29'u 30'u gibi birçok operasyon gerçekleşti. Ve bu tip istihbaratlar sürekli geliyor değerlendiriliyor. Olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştiriyorlar. İnsanlık dışı ve vahşet. Şu ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. 15'i yabancı uyruklu yani misafirimiz. 5'i de vatandaşımız. Tam net değil ama zannediyorum ki 5 tespitin 3 veya 4'ü oranın çalışanı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

"BİR MONT, PALTO ŞEKLİNDE İÇERİYE SİLAHLA TARAYARAK GİRMİŞ"

"Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor"