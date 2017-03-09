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İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun merkezi Lice'de

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Hani ilçeleri ile Bingöl sınırlarında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik 5 Mart günü başlatılan operasyonlar sürerken, dün gece  Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun merkezi Lice'de

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice, Kulp, Hani ilçeleri ile Bingöl sınırlarında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik 5 Mart günü başlatılan operasyonlar sürerken, dün gece  Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Lice İlçesi'nde yürütülen operasyonun merkezinde incelemelerde bulundu.
Diyarbakır ve Bingöl illerinde 5 Mart günü başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ederken, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonunun merkezi olan Lice'ye dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekilere, operasyon merkezinde operasyon ile ilgili bilgiler verildi.
Bakan Soylu ve yanındakiler yine gece Diyarbakır'dan ayrıldı.

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