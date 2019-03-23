İçişleri Bakanı Soylu: Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin

Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İSTANBUL,() İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da,Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Soylu, “Şayet Güneydoğu'da ve Doğu'da dik yürüyorsak o sizlerin verdiği oyların sayesindedir. Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin" dedi.

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sonraki durağı Orhantepe Mahallesi oldu. Soylu'ya Ak Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve çok sayıda partili de eşlik etti. 325 terörle ilişkisi olanların CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi yapılmak istendiğini belirten Soylu, “PKK için para kazanan, haraç toplayan adamın, jandarma karakolunu patlatanların belediye meclislerinde ne işi var. O zaman biz yanlış yaptık. O zaman her şehit cenazesinde bir annenin elini öptüğümüzde, o ana bizi diyor ki, 'Sen merak etme sayın bakan bir evladım da burada duruyor. Eline kına yakarım yine bu vatana feda ederim.' diyor. Biz Müslümanız, bizim inancımız var, bizim için bu hayat bir sınavdır. Bizim için esas olan ahirdir. Orada karşılaşacağız, ne söyleyeceğiz onlara bana söyler misiniz. Benden sonra da İçişleri Bakanı olacak. Bizden çok var. Ama bu ülkeden sadece bir tane gözünü dikenin gözünü oyarız" dedi.

“MİLLİ İRADE SAYESİNDE DİK YÜRÜYORUZ"

Soylu, "Tarihimizde olmayan bir işi yaptık 13 tane kırmızı listede olan teröristi etkisiz hale getirdik. Üst düzey terörist Türkiye'de kalmadı. Ben Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ı Türkiye'ye çağrıyorum. Gelsinler dağlardaki 700 teröristi yönetsinler. Gelsinler de canlarını çıkaralım. Kendi vekillerinin çocukları en lüks hayatı yaşıyorlar. Ama milletin evlatlarını alıp dağlara çıkarıyorlar. Bunların ipliğini pazara çıkardık. Bunların kafalarını eziyoruz. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Şunların hakkından gelelim. Güç, kuvvet, kudret ve sizden destek istiyoruz. Şayet Güneydoğu'da ve Doğu'da dik yürüyorsak o sizlerin verdiği oyların sayesindedir. Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'A PKK'YI BULAŞTIRMAYIN"

Soylu, “Şu İstanbul'a ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın. Çok büyük felaketle karşı karşıya kalırız. Ben olabilecekleri öngörebiliyorum. 31 Mart'ta sözleşme yapanları gereken dersleri verin" diye konuştu. Binali Yıldırım'ın önümüzdeki 5 yılda işini çözüm ve neşe ile yapacağını kaydeden Soylu, “Allah bizi size mahcup etmesin" dedi.

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