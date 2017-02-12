İçişleri Bakanı Soylu Mardin'de

MARDİN'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığını ziyaret etti.Mardin'e dün akşam gelen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, havalimanında Vali Mustafa Yaman ve il protokolü tarafından karşılandı. Yetkililer ile bir süre görüşme yapan Bakan Soylu, temasları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçerek, burada incelemelerde bulunmasının ardından dışarıda kendisini bekleyenler bir süre sohbet etti. Geceyi Mardin'de geçiren Bakan Soylu, sabah saatlerinde temaslarını tamamlayarak, kentten ayrılıp Adıyaman'a gitti.

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