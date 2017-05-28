İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde (3)

BAKAN SOYLU İFTARINI ASKERLERLE BİRLİKTE AÇTI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Kato dağı ziyaretinin ardından helikopterle Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin karşıladı. Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte tugay karargahına geçen Soylu, bölgedeki operasyonlarla ilgili brifing aldı. Buradan yemekhaneye geçen Bakan Soylu, asker ve güvenlik korucuları ile birlikte iftar yemeği yedi.

Yemeğinin ardından konuşan Bakan Soylu terör örgütleriyle mücadelenin önemine değinerek, "Elbette böyle bir milletin arasına nifak sokarak huzurunu bozmaya çalışacaklar, ebette böyle bir millettin kardeşliğini ortadan kaldırmaya çalışarak birliğini bozmaya çalışacaklar. Bizim görevimiz bu birliği bozdurmamaktır. En büyük gücümüz birliğimizdir. Bunu bozmak isteyenlere ceza vermek devletin bize yüklediği önemli sorumluluklardan biridir. Büyük bir mücadele veriyorsunuz. Biliniz ki, milletimiz sizinle beraberdir, milletimizin duaları sizinle beraberdir. Hiçbir dua yoktur ki siz içerisinde olmayasınız" dedi.

DÜNYANIN 10 BÜYÜK DEVLETİNDEN BİRİ OLACAĞIZ

Terörle mücadelenin millete büyük moral verdiğini ifade eden Soylu, "Terör örgütleri ile mücadelemizde çok başarılı çıkacağız. Milletimize çok büyük moral veriyorsunuz. Bugün Kato Dağı’ndaydık, komutanlarımızla birlikte. Oradaki korucularımız, komandolarımızı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımızı gördük. Jandarmamızı, polisimizi gördük. Her biri kendine ait ayrı bir görev almışlar ve bir mücadele sürdürüyorlar. Bu gece sahurda Ağrı’da Tendürek Dağı’nda Çetenli karakolu’nda askerlerimizle birlikte sahur yaptık. 29 tane teröristi etkisiz hale getiren evlatlarımızla birlikteydim. Milletimizin duası sizlerle beraberdir. Biz böyle gittikçe Allah bize nasip edecek dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız. Dünyanın döndüğü gibi, zamanın döndüğü gibi bu topraklarda yaşayan büyük devlet aynı şekilde kuvvetine ve hususiyetine erişecektir. Bizim inancımız odur. Bundan 50-100 yıl sonra bu yaptıklarınız gelecek nesillerimiz tarafından nasıl Çanakkale’de, nasıl istiklal harbimizde, nasıl Kıbrıs’ta büyük mücadeleler ortaya konularak büyük muzaferiyetler elde edilmişse, biz bugün ellerimizi semaya açıp onlara dua ediyorsak, gelecek nesillerimizde aynı şekilde size ve bize dua edecektir. Önemli olan buna layık olabilmektir. Buna layık oluyorsunuz ve büyük mücadele ortaya koyuyorsunuz. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve muhabetlerini getirdim. Başarı dileklerini getirdim. Kıymetli başkanımızın selamlarını muhabetlerini getirdim. Burada hangi heyecanı yaşıyorsanız bilinizki cumhurbaşkanımız, arkadaşlarım aynı heyecanı yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımız, Kato dağındaymış gibi hem alay komutanımızla, hem tümen komutanımızla dakikalarca konuşup sizlere selamlarını illettiler. Allah milletimizin huzurunu ve sükünunu, İslam aleminin hzurunu ve sükununu ve insalığın huzurunu daim eylesin. Bizim üzerimize düşen çok görev var. Bu görevi tam anlamıyla idrak etmek için gayret sarf ediyoruz. Sizlerle aynı sofrada oruç açmak benim için hem onurun hem şereflerin en büyüğüdür. Ailemizle oruç açabiliriz açmaya biliriz. Ama bizim ailemiz burasıdır" dedi.

Bakan Soylu daha sonra helikoper ile Şerafettin Elçi Havalimanı’na, oradan da Ankara’ya gitti.

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