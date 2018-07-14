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İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde geldiği Elazığ'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde geldiği Elazığ'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Elazığ'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ları inceledi. SİHA'nın mühimmatına imzasını atan Bakan Süleyman Soylu, daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Elazığ'daki Jandarma Taktik İHA Komutanlığı'nda da incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.
Ziyarette Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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