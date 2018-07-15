İçişleri Bakanı Soylu: Derdim çoktur, hangisine yanayım

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Hani türkülerimizde vardır ya şöyle bir söz geçer: ‘Derdim çoktur, hangisine yanayım’ işte bizim halimizde budur" dedi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 'Şehit ve Gazileri Anma Programı' düzenledi. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının onur konuğu olduğu törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Barış Aydın, Emrullah İşler ve Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren ile emniyet mensupları katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alana geldikten sonra Havacılık Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek hain darbe girişiminde bombalanan yere şehit polislerin anısına karanfil bıraktı. Soylu burada şehit Özel Harekat polislerinin resimlerinin sergilendiği alana geçerek sergiyi inceledi ve hatıra defterine duygularını yazdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anma programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Yine bir 15 Temmuz günü buradayız. Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Hani Türkülerimizde vardır ya şöyle bir söz geçer: ‘Derdim çoktur, hangisine yanayım.’ İşte bizim halimizde budur. Abi kardeş polis olmuş aslan gibi Ahmet Mehmet ikizlere mi yanayım. Her biri destan yazmış efsane olmuş, kimisi külliyede kimisi Kızılay da, kimisi de görev yaptığı yerde şehit olmuş 250 şehidin hangisine yanayım. Dediğimim gibi derdimiz çoktur. Bu ateş ne soğur ne küllenir. Bizi bir tek şey teselli eder oda şu ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması. Devletin ve milletin anahtarları bu milletin elinde olmasıdır. Şu güzel ülkede çocuklarımızın yarınları huzur içinde yaşamasıdır. Gayretimiz bunun içindir. Şunu ifada etmek isterim. Şurada muhteşem bir topluluk var. Kalplerde dua var. Biz ona inanıyoruz."

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