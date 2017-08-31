İçişleri Bakanı Soylu Bayram mesajında: Lütfen emniyet kemerlerinizi takınız, sürat yapmayınız, cep telefonu kullanmayınız

"BAYRAM SÜRESİNCE 5 BİN 399 POLİS, 1.236'SI JANDARMA TİMİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 BİN 635 TRAFİK DENETİM EKİBİ GÖREV ALACAKTIR. UYGULAMA TAKİP PROJESİ İLE DENETİMLER VE SONUÇLAR ANLIK OLARAK MERKEZDEN TAKİP EDİLEBİLECEK"

ANKARA () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı mesajında, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için İçişleri Bakanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tedbirlerimizi aldık. Hatta bu tedbirleri önceki bayramlara göre iki kat arttırdık. Bayram süresince 5 bin 399 polis, 1.236'sı jandarma timi olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik denetim ekibi görev alacaktır. Bu ekiplerdeki toplam personel sayısı 52 bin 936'dır. Bu rakam, bu güne kadar bayramlarda görev yapmış en yüksek trafik personeli sayısıdır. Keza, 9 gün süren 2016 Kurban Bayramı tatilinde bu sayı 26 bin 731'di. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulanmaya başlayan Uygulama Takip Projesi (UTP) ilk kez görevli ekip ve personelin güzergâhtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilebilecektir. Lütfen, emniyet kemerlerinizi takınız. Lütfen, sürat yapmayınız. Lütfen, araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Lütfen, #FreneDeğilKuralaGüven'iniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı mesajı şu şekilde: "Yardımlaşma kültürümüzün dini bir vecibe olarak yeniden hayat bulduğu mübarek Kurban Bayramı’na hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz. Yüce Milletimiz, 946 yıl önce tam da bu günlerde geldiği Anadolu topraklarına, farklılıkları zenginlik gören anlayışıyla beraber, yüce dinimiz İslâm’ın yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu da yanında getirmiştir. Her türlü farlılığı bir ayrışma ve çatışma gerekçesi olarak gören günümüz küresel anlayışının aksine, Anadolu medeniyetinin ve İslâm’ın bu güzel karışımı, insanlık adına sonsuza dek ayakta kalacaktır. Ve bu Aziz millet sofrasını, ekmeğini ve sevgisini paylaşmaya devam edecektir. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mübarek Kurban Bayramının üst üste geldiği bu özel zaman diliminde, elbette ki vatandaşlarımız tatillerini geçirmek, sevdiklerini ziyaret etmek üzere yollarda olacaklardır.

TEDBİRLERİ ÖNCEKİ BAYRAMLARA GÖRE İKİ KAT ARTTIRDIK

Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için İçişleri Bakanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tedbirlerimizi aldık. Hatta bu tedbirleri önceki bayramlara göre iki kat arttırdık.

BAYRAM SÜRESİNCE TOPLAM 6 BİN 635 TRAFİK DENETİM EKİBİ GÖREV ALACAK

Bayram süresince 5 bin 399 polis, 1.236’sı jandarma timi olmak üzere toplam 6 bin 635 trafik denetim ekibi görev alacaktır. Bu ekiplerdeki toplam personel sayısı 52 bin 936’dır. Bu rakam, bu güne kadar bayramlarda görev yapmış en yüksek trafik personeli sayısıdır. Keza, 9 gün süren 2016 Kurban Bayramı tatilinde bu sayı 26 bin 731’di.

UYGULAMA TAKİP PROJESİ İLE DENETİMLER VE SONUÇLAR ANLIK OLARAK MERKEZDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulanmaya başlayan Uygulama Takip Projesi (UTP) ilk kez görevli ekip ve personelin güzergâhtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilebilecektir.

52 BİN 936 PERSONELİMİZİN VE BÜTÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN AMACI HUZURLU BİR BAYRAM

Bayramımızın her anlamda güzel geçebilmesi, hem personelimizin hem de vatandaşımızın dikkatine ve özenine bağlıdır. Unutmayınız ki, trafikte denetim yapan, uyarılarda bulunan, gerektiğinde ceza kesecek olan 52 bin 936 personelimizin ve bütün İçişleri Bakanlığı personelinin tek amacı, vatandaşlarımızın bu bayramı huzur ve güven içinde geçirmelerini temin edebilmektir.

LÜTFEN, EMNİYET KEMERLERİNİZİ TAKINIZ, SÜRAT YAPMAYINIZ CEP TELEFONU KULLANMAYINIZ

Lütfen, emniyet kemerlerinizi takınız. Lütfen, sürat yapmayınız. Lütfen, araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Lütfen, #FreneDeğilKuralaGüven’iniz. Bu vesileyle Aziz Milletimizin ve bütün İslâm aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz."



