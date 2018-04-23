Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...

 İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı 

ANKARA ()  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete...

 İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı 

ANKARA ()  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim bu devlete karşı bir yanlış yapmışsa, devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır, dünyanın öteki ucunda da olsa..." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, bu millet de bunu beklemektedir. Bize verdiği görevlerinde, temelinde esasen bu vardır. Yani; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup adalete teslim etmek. Uluslararası hukuk var. Biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak,  anlaşmamız olan ülkelerin de tespit ettiğimiz anda bize teslim etmesi esastır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314