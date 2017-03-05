İçişleri Bakanı Soylu: 12-13-14 yaşındaki çocuk Metina, Zap ve Kandil'e götürülüyorsa bunun sorumlusu benim -2

MİDYAT MİTİNGİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat İlçesi'nde düzenlenen mitingde referandumda 'hayır' çıkması için çalışan CHP ve HDP'yi eleştirdi. HDP'nin 7 Haziran seçiminde milleti kandırdığını ileri süren Soylu, şunları söyledi:

"Dediler ki; biz siyaset yapacağız, hepiniz şahitsiniz. Bundan sonra huzurun olması için çalışacağız dediler Peki sonra ne yaptılar? Sonra dediler ki; özerklik ilan edeceğiz. Dediler ki; Muş Varto'da , Cizre'de, Nusaybin'de neredeyse her noktada biz özerklik ilan edeceğiz. Oy aldılar ya, şımarınca ve ülkede tek başına iktidar gidince istediğimizi yaparız zannettiler. Evet, Midyat meydanından söylüyoruz, hadi bugün özerklik ilan et de görelim boyunu. Tam fırsatını kolladılar. Çok net söylüyorum. Büyük bir pusu, büyük bir oyun kurmaya çalıştılar ve bunu hep beraber yaşadık. Bu anlattıklarımı başka yerde yaşamış da anlatıyor değilim. Bu ülkede yaşadık, bu ülkede bunlarla karşı karşıya geldik."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Güneydoğu gezisinde Türk bayrağı bulunmadığını ileri süren Süleyman Soylu, "Size bir şeyi şikayet edeceğim. Burada ne bayraklar var şimdi? Türk bayrakları var değil mi? Kılıçdaroğlu güya Güneydoğu Anadolu’ya geliyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partililerin o gün, onun işine son vermesi gerekirdi. Konuştuğu meydanda bir tek Türk bayrağı yoktu. Anlaşmış terör örgütüyle, ben oraya geleceğim ve konuşacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, 'Sivas'ın ötesine gidemezsin' denildiği için Güneydoğu'ya geldiğini iddia eden Süleyman Soylu, "PKK'nın vizesi ile oraya gitmeye çalıştı. Biz onu biliyoruz. Bugün ahkam kesiyor. Kişi sevdiği ile beraberdir. Bu bizim inancımızın karşılığıdır. Bugün kimlerle beraber? FETÖ ile beraber, PKK ile beraber, Türkiye'ye dünyada tahammül edemeyen o uluslararası şebeke ile beraber. Onlarla beraber olmak bir şeyle işe yaramaz Kılıçdaroğlu. Burada Midyat'ta da, Midyatlılarla beraber ol" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİ KUCAĞINA ALDI

Süleyman Soylu'nun konuşmasının ardından, parti yöneticileri halkı selamlamak için platforma davet edildi. Platforma çıkan 95 santimetre boyundaki Midyat Belediyesi Meclis üyesi Ak Partili Fahri Kalay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatini çekti. Bakan Soylu, platforma çıkan 57 yaşındaki Kalay ile bir süre sohbet etti.

Fahri Kalay'ın 17 yıldır Midyat Belediyesi Meclis üyesi olduğunu öğrenen Soylu, memnuniyetini dile getirdi. Daha sonra 95 santimetre boyundaki Kalay'ı kucağına alan Bakan Soylu, bu şekilde toplanan kalabalığı selamladı. Soylu'nun Kalay'ı kucağına alması ilginç görüntüler oluştururken, mitingi izlemeye gelenler tarafından da alkışlandı. Mitingin ardından Midyat evinin açılışını yapan Bakan Soylu'nun alnına kesilen kurbanların kanı sürüldü.

Mehmet HALİS İŞ/MİDYAT (Mardin), () -

FOTOĞRAFLI