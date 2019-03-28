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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy, Kaymakamlık binası önünde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan...

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesine geldi.
Bakan Yardımcısı Ersoy, Kaymakamlık binası önünde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy'a, Kaymakam Türkmen tarafından rabia hareketini ifade eden ve ceviz oymacılığından yapılan simge hediye edildi. Ersoy, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Ersoy daha sonra, Aile Destek Eğitim Merkezi ve AK Parti İlçe Seçim Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

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