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İçinde ceset bulunan bazayı taşırken güvenlik kamerasına yansıdılar

  Zeki GÜNAL - Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL,() - ŞİŞLİ'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu. Cesedin 2 kişi tarafından...

İçinde ceset bulunan bazayı taşırken güvenlik kamerasına yansıdılar

 

Zeki GÜNAL - Hakan KAYA- Ozan URAL / İSTANBUL,() - ŞİŞLİ'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu. Cesedin 2 kişi tarafından baza içinde buraya taşınması güvenlik kamerasına yansıdı. Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Çevrede inceleme yapan polis, 2 kişinin içinde ceset bulunan bazayı taşıyarak buraya bırakmasının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, bazayı getirerek buraya bırakan 2 kişinin hızla uzaklaştığı görülüyor.



(FOTOĞRAF)

 

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