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İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (2) - Yeniden
ÇANAKKALE Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli feribot, yarım saatlik yolculuk sonrası poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü. Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz...
GENEL 02.01.2020, 12:33
ÇANAKKALE Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli feribot, yarım saatlik yolculuk sonrası poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.
Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle bugün Gökçeada ile Kabatepe arasındaki tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi. Gestaş firması tarafından ise tarife dışı olarak saat 09.00'da, 'Gelibolu' isimli feribotla Gökçeada'dan Kabatepe'ye ek sefer gerçekleştirileceği açıklandı. Çanakkale'deki hastaneye sevki yapılan, eli kesik Selçuk Akar'ın taşındığı ambulans beklendiği için sefere saat 09.30'da başlandı. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da bulunduğu feribotun kaptanı, yarım saat süren yolculuk sonrası poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.30 sıralarında Gökçeada Kuzu Limanı'na yanaştı. Feribot, boşaltılırken, gün içinde başka sefer olmayacağı açıklandı.
Öte yandan elinde kesik olan Selçuk Akar, Sahil Güvenlik'e ait '903 Botu' ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye götürüldü. Akar, buradan ambulansa bindirilip, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle bugün Gökçeada ile Kabatepe arasındaki tüm tarifeli feribot seferleri, iptal edildi. Gestaş firması tarafından ise tarife dışı olarak saat 09.00'da, 'Gelibolu' isimli feribotla Gökçeada'dan Kabatepe'ye ek sefer gerçekleştirileceği açıklandı. Çanakkale'deki hastaneye sevki yapılan, eli kesik Selçuk Akar'ın taşındığı ambulans beklendiği için sefere saat 09.30'da başlandı. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da bulunduğu feribotun kaptanı, yarım saat süren yolculuk sonrası poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.30 sıralarında Gökçeada Kuzu Limanı'na yanaştı. Feribot, boşaltılırken, gün içinde başka sefer olmayacağı açıklandı.
Öte yandan elinde kesik olan Selçuk Akar, Sahil Güvenlik'e ait '903 Botu' ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye götürüldü. Akar, buradan ambulansa bindirilip, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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