'İçimizdeki kahramanlar' 15 Temmuz gecesini anlattı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın, 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Trabzon’da düzenlenen etkinlikte darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi gazi olan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların anısına yaptığı gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.15 TEMMUZU UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZTrabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, “Bir milletin şer odaklarına karşı nasıl kenetlendiğini ve nasıl tek vücut olduğunu bizlere göstermiştir. Vatanına, bayrağına ve toprağına sahip çıkmak için bu millet hiçbir tereddüt göstermeden tanklarının önüne yatarak kendilerini bu hain girişime siper etmişlerdir. 15 Temmuz’u asla unutmadık ve unutturmayacağız” dedi.15 Temmuz gazileri Yusuf Özgün, Yaşar Yaldız ve Ahmet Yasin Kaşarcı ile eşi Ayla Kaşarcı da, o gece yaşadıklarını izleyenlerle paylaştı. 15 Temmuz gecesi kendisinin ve eşi Ahmet Yasin’in yaralandığını anlatan Ayla Kaşarcı, “O an sadece çocuklarımı annesiz bırakamaktan çok korktum” diyerek gözyaşı döktü.



