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ICAS’ın hedefi dünya pazarında ana aktör olmak

İSTANBUL () -TÜRK Standardarları Enstitüsü kuruluşu Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş (ICAS)’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB)’ın toplantısı 27 Şubat’ta Antalya’da...

ICAS’ın hedefi dünya pazarında ana aktör olmak

İSTANBUL () -TÜRK Standardarları Enstitüsü kuruluşu Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş (ICAS)’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB)’ın toplantısı 27 Şubat’ta Antalya’da başladı. Organizasyonda konuşan ICAS Genel Müdürü Dr. Veysel Türkel, ICAS’ın hedefinin dünya pazarına yön vermek olduğunu dile getirdi.

ICAS Genel Müdürü Dr. Türkel katılımcılara faaliyetlerin tanıtımını yaparak ICAS'ın milli ve yerli bir proje olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE tarafından 100 milyon TL sermaye ile kurulduğunu söyledi. Türkel, konuşmasına şöyle devam etti:

“200 milyar dolar olan uluslararası uygunluk değerlendirme pazarında söz sahibi olmak için yoğun ve büyük çaba içindeyiz. Biz öncelikle uygunluk değerlendirme sektörünün ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı, daha sonra mevcut kalite altyapısıyla dünya pazarında ana aktörler arasında olmayı hedefliyoruz.”

Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye tam üye olarak KKTC ve Ukrayna ise gözlemci üye sıfatıyla BASB organizasyonuna iştirak ettiği organizasyonda uygunluk değerlendirmesi ve çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar konularında bilgilendirme yapılacak. BASB toplantısı 3 Mart’a kadar devam edecek.

(FOTOĞRAF)

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