'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Yavuz KUŞDEMİR//MANİSA, UŞAK, () - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Soma ilçesindeki toplantıda "Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" ifadelerini kullanan ve büyük tepki çeken Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasını istedi.

Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada, referandumda 'evet' diyenlerin de 'hayır' diyenlerin de olabileceğini belirterek şöyle dedi:

"Malumunuz olduğu üzere İl Başkan Yardımcımız Ozan Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla Soma'da yapmış olduğu konferanstaki konuşmalar partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Biz, toplumu geren söylemlerden uzak duracağız. Halk oylaması süreci boyunca da ılımlı bir propaganda yürüteceğiz. 16 Nisan'a az bir süre kaldı. 'Evet' mi çıkacak, 'hayır' mı çıkacak, bunu halkımız tayin edecek. Dolayısıyla Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilatımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Ozan Erdem'in istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in yaptığı 'iç savaş çıkar' açıklamalarıyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iki farklı yazılı soru önergesi verdi. Milletvekili Biçer, soru önergesinde, "AKP'li Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları şantajdır ve alenen suç teşkil etmektedir. Hangi gerekçeyle iç savaş çıkacağı ifade edilebiliyor? Referandumda başarısız olmanız halkın iradesidir. Halkın iradesine saygı göstereceksiniz. Kimseyi tehdit edemezsiniz" dedi.

CHP'li Biçer soru önergesinde de "Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı'nın 'iç savaşa hazırlanın' söylemi referandumda AKP'nin izleyeceği yöntemin ne olduğunun işareti mi? İşte bizim ısrarla 'hayır' deme gerekçemiz halk üzerinde baskı kurmak isteyen diktatör rejime, halkı baskı altına almak isteyen rejime olan karşıtlığımızdır. Millet iradesine her zaman saygı gösterdik. Ama biz AKP gibi sözde ifadelerle değil gönülden saygı gösterdik. AKP İl Başkan Yardımcısı halkı tehdit ederek baskı kurmaya çalışarak eylem yapma çabasında. İşte bu durum bile AKP'nin nasıl bir rejim değişikliği istediğinin açık işaretidir" ifadelerine yer verdi.

"CHP UŞAK'TA AK PARTİLİ ERDEM'E TEPKİ"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Erdem'in yaptığı konuşmayla 'beynindeki kini dilinden döktüğünü' öne sürdü. Yalım, "Ak Partili başkan yardımcısını konuşmasında Yüce Türk milletini tehdit etmesi, içlerdeki kini gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu tip tehditlere boyun eğmedi ve eğmeyecektir. 16 Nisan'da bu bağnaz düşüncelere, Türk milleti 'hayır' diyerek cevabını verecektir" dedi.

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in konuşmasını talihsizlik olarak nitelendiren CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, "Erdem'in yaptığı konuşması bağlı bulunduğu partinin gerçek fikirlerini ortaya serdi. Ak Parti halka baskı, tehdit ve korku ile sözde istikrar vaadi ile öne çıkmaya çalışıyor. Yapılan anketlerde 'hayır' oyunun önde olduğunu gördüler. Bu nedenle Ak Parti'nin tüm kademesindeki yöneticiler daha saldırgan ve tehditkar oldu. Toplumu bölmeye ve rejim değişikliği yapmaya çalışanlara ülkemizin vatanperver çocuklarının 16 Nisan'da sandıklarda hayır diyerek pirim vermeyeceğini biliyoruz. Bu ülkenin çocukları böyle küstah bir il başkan yardımcısına boyun eğmeyecektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kurtuluş savaşıdır" diye konuştu.

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