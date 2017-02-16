'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi- ek fotoğraf
16 Şubat 2017 Perşembe 10:41
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