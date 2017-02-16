'İç savaş çıkar' diyen Ak Partili yöneticinin istifası istendi (3)

OZAN ERDEM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında Soma'da yaptığı konuşma sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in 'Bu referandum oylamasında yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun' şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Manisalı olan Ozan Erdem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Siyasal iletişim üzerine uzmanlığını yapan Erdem, çeşitli üniversitelerde de bu alanla öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanında da kaymakam ve hakim adaylarına eğitim verdiği belirtilen Erdem, aynı zamanda Türkiye çapında kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri verdi. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Parti'den 8'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ozan Erdem seçilemedi.

Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge birimi başkanlığı görevini yürüten Ozan Erdem, partinin düzenlediği konferans ve seminerlerle kadınlara ve gençlere siyaset bilimi eğitimi veriyor.

Nermin UÇTU- Barış GEZİCİ/MANİSA, ()-

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