İbrahim Tatlıses'ten vekil adaylığı için başvuru yaptığı AK Parti'ye ziyaret (2)

TATLISES, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti. İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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