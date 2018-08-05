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İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)

KALIN'A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ   Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a el dokuması...

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)

KALIN'A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ  
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın'a el dokuması kök boyalı seccade, Ahi Evran Külliyesi tablosu ile ceviz, pekmez ve pestilden oluşan Kırşehir yöresel ürünlerini hediye etti. Kalın'a ayrıca 3'üncü Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'un yeşil-beyazlı 40 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile Kent Parkı gezdi.

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