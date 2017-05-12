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İbrahim Erkal hayatını kaybetti // Geniş haber

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() BEYİN ölümü gerçekleşen ses sanatçısı İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve Salı günü beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun...

İbrahim Erkal hayatını kaybetti // Geniş haber

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() BEYİN ölümü gerçekleşen ses sanatçısı İbrahim Erkal hayatını kaybetti.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve Salı günü beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun devam ettiği açıklanan İbrahim Erkal'ın saat 22.10'da kalbi durdu. Ardından doktorların tüm çabalarına rağmen  İbrahim Erkal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkal'ın cenazesi Cumartesi öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erzurumlular Vakfı Başkanı Suha Dengizek, "Acı haberi aldık saat 23.20 civarında İbrahim Erkal'ımızı kaybettik. Cumartesi cenazesini kaldırmayı düşünüyoruz. Türk milleti büyük bir evladını kaybetti. Kaza geçirdiği gün son saatine kadar beraberdik. Erkal bugün ruhunu Kuranla zemzem içerek ruhunu teslim etti. İnşaallah  İbrahimim şehitlik mertebesine nail olmuştur. Rabbim makamını cennet etsin. Kaza geçirdiği gün kızı Elifsu 10 günlüktü. Elif'e eldiven almıştı. 'Yüzünü çizmesin diye eldiven aldım' dedi. Sonra ayrıldık. En son sözleri  o oldu" dedi. 

CENAZE CUMARTESİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de,"Kıymetli kardeşimiz yeğenimizin eşli Türk halk müziğini çok değerli sanatçısı İbrahim Erkal kardeşimizi kaybettik. Cenaze Cumartesi öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziye kabulü ise Maltepe'de Erzurumlular Vakfı'nda yapılacaktır" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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